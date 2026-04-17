A Parigi si tiene un vertice con una cinquantina di paesi, chiamato “vertice dei volenterosi”, dedicato a discutere una possibile missione per assicurare la sicurezza delle rotte di navigazione nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto per la durata di una tregua temporanea. L’iniziativa coinvolge nazioni interessate a mantenere la libertà di passaggio in una delle zone più strategiche del Medio Oriente.

È iniziato a Parigi il vertice dei cosiddetti “volenterosi”, una cinquantina di Paesi che si sono detti disponibili a una missione per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz. Il padrone di casa, il presidente Emmanuel Macron, ha accolto all'Eliseo per primo il co-sponsor dell'iniziativa, il premier britannico Keir Starmer. Al tavolo siedono anche la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Gli altri partecipanti, “europei, mediorientali, asiatici e anche latinoamericani”, si uniranno in videoconferenza, ha riferito l'Eliseo. Si tratta di “circa cinquanta paesi e organizzazioni internazionali, inclusi più di trenta a livello di capi di stato e di governo”, hanno spiegato ancora fonti dell'Eliseo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni a Parigi, il vertice su Hormuz. L'Iran riapre per la durata della tregua

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