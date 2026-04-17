Meloni a Parigi con Macron cosa prevede l’accordo Italia-Francia sullo stretto di Hormuz

Il 17 aprile, il presidente del Consiglio italiano si è recato a Parigi per partecipare a una conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz. L’evento si è svolto presso la residenza presidenziale francese e ha visto la presenza del presidente francese. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi riguardanti l’accordo tra Italia e Francia sullo stretto. Non sono stati pubblicati dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sui risultati raggiunti.

Meloni a Parigi con Macron, cosa prevede l'accordo Italia-Francia sullo stretto di HormuzGiorgia Meloni è a Parigi oggi, 17 aprile, per partecipare alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, ospitata all’Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. Al suo fianco ci sono i leader del cosiddetto E4: il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Si tratta di un incontro che va ben oltre la normale diplomazia. È il tentativo dell’Europa di tracciare una propria rotta in uno degli scenari geopolitici più delicati degli ultimi decenni. L'Europa prende posizione Lo Stretto di Hormuz è paralizzato da settimane.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Meloni a Parigi con Macron, cosa prevede l’accordo Italia-Francia sullo stretto di Hormuz Notizie correlate Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e MerzLa Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà oggi, 17 aprile, alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di... Leggi anche: Meloni ora tenta la sponda con Macron e va a Parigi: il piano europeo per riaprire lo stretto di Hormuz Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meloni va da Macron per riaprire Hormuz: il ruolo dei cacciamine europei; Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e Merz; Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz; Meloni, la spinta dai sondaggi contro Trump. E la premier va a Parigi dai volenterosi. A Parigi Meloni riscopre i Volenterosi dopo la rottura con TrumpSul tavolo del vertice tra Francia, Regno Unito, Italia e Germania, la riapertura dello Stretto di Hormuz. Una corsa a ostacoli per evitare la recessione. lettera43.it Meloni a Parigi con Macron, cosa prevede l’accordo Italia-Francia sullo stretto di HormuzVertice E4 a Parigi sul blocco dello Stretto di Hormuz. L’Europa punta ad un piano in tre fasi: quale sarà il ruolo dell’Italia ... quifinanza.it Italia e Francia insieme per la sicurezza del fianco est della NATO Interoperabilità, mobilità e prontezza operativa al centro dell’esercitazione “Eagle Steel” facebook Focus sui progetti del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo! Oggi presentiamo il progetto: MED-Star2 *** Zoom sur les projets du Programme Interreg Italie-France Maritime ! Aujourd’hui, nous vous présentons le projet : MED-Star2 interreg-m x.com