Meloni a Parigi al vertice volenterosi con Macron e Starmer

Al vertice a Parigi, il presidente del Consiglio ha incontrato il presidente francese e il leader dell’opposizione britannica. Durante l’incontro, si è parlato di una possibile collaborazione tra i paesi, e l’Italia ha confermato la disponibilità a fornire navi per la regione di Hormuz, a condizione che le ostilità cessino e con l’approvazione del Parlamento. La discussione si è svolta nel rispetto delle procedure istituzionali e senza annunci ufficiali immediati.

L’Italia è disponibile a mettere a disposizione le sue navi per Hormuz quando saranno cessate le ostilità e con l’autorizzazione del Parlamento. Così Giorgia Meloni a Parigi, al vertice dei volenterosi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni a Parigi al vertice volenterosi con Macron e Starmer Meloni a Parigi al vertice volenterosi con Macron e Starmer Notizie correlate Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e MerzLa Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà oggi, 17 aprile, alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di... Iran, oggi a Parigi il vertice su Hormuz presieduto da Macron e Starmer: attesa MeloniÈ prevista a partire dalle 14 la conferenza internazionale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, che sarà co-presieduta dal presidente francese... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meloni a Parigi al vertice dei Volenterosi per Hormuz: Disponibili a fornire navi; Meloni va da Macron per riaprire Hormuz: il ruolo dei cacciamine europei; Parigi, Meloni al vertice dei Volenterosi: sul tavolo la crisi in Medio Oriente dopo lo strappo con Trump; Meloni dopo gli attacchi di Trump: sceglie la via del silenzio e si prepara a volare a Parigi per il vertice su Hormuz con Macron, Merz e Starmer. Meloni: Disponibili a fornire navi nello Stretto di Hormuz con l'ok del ParlamentoAll’Eliseo il summit convocato da Macron e Starmer nel tentativo di riaprire in sicurezza la navigazione dello Stretto ... lastampa.it Gli europei a Trump: 'Pronti per lo Stretto, ma senza la guerra' Meloni: 'Navi italiane disponibili'La premier: 'Impegno sulla base di un'autorizzazione parlamentare in linea con le missioni Aspides e Atalanta. Il cancelliere Merz: 'Anche gli Usa partecipino'. Il presidente Usa torna ad attaccare: ... ansa.it Giorgia Meloni e la sua compagine di Governo possono anche mentire, ma i numeri no: i dati raccontano un altro Paese rispetto a quello con cui loro amano riempirsi la bocca. La realtà è soltanto una e, nonostante i disperati tentativi di riavvicinarsi ai cittadini - facebook.com facebook Meloni: "La riapertura dello Stretto di Hormuz è cruciale per l’economia globale, unità navali italiane pronte" x.com