Tumore della vescica chi rischia di più le cure più recenti | cosa fare nei tumori urologici eredofamiliari

Il tumore della vescica colpisce spesso uomini sopra i 60 anni, ma anche i soggetti con familiarità a questo tipo di cancro sono a rischio maggiore. Le nuove terapie sono più mirate e meno invasive, e sempre più persone si rivolgono a specialisti urologi per capire come prevenire o intervenire tempestivamente. Per ora, la prima cosa da fare è non trascurare i segnali e consultare subito un medico se si avvertono sintomi sospetti.

È vero. Quando si pensa alla vescica la mente va subito alla cistite ed ai tanti disturbi che si possono associare a questa condizione. Ma non bisogna dimenticare che questa sorta di "contenitore" dell'urina può anche diventare sede di un tumore, definito uroteliale, visto che può interessare anche altre aree dell'epitelio delle vie urinarie. Su questo fronte, la diagnosi precoce è fondamentale e bisogna prestare particolare attenzione ad un sintomo, l'ematuria (in pratica la presenza di sangue nelle urine) che pur non essendo particolarmente specifico deve mettere in guardia e far parlare con il medico, per approfondire la situazione con i test che il sanitario indicherà.

