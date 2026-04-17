Meghan Trainor ha annunciato la cancellazione del suo tour in programma per giugno, chiamato Get In Girl Tour. La cantante ha comunicato la decisione giovedì 16 aprile, promettendo di tornare presto. La cancellazione riguarda tutte le date previste e non sono state fornite motivazioni ufficiali per questa scelta. I fan sono stati informati tramite i canali ufficiali dell’artista.

Meghan Trainor ha cancellato il Get In Girl Tour, previsto per giugno. Giovedì 16 aprile, la popstar ha confermato sui social media la decisione di annullare la tournée, a causa delle sue difficoltà nel conciliare la pubblicazione del nuovo album Toy With Me (in uscita a fine mese), i concerti e la maternità. “Dopo molte riflessioni e alcune conversazioni davvero difficili, ho preso la decisione di cancellare il Get In Girl Tour”, ha scritto in una storia di Instagram. “Conciliare l’uscita di un nuovo album, la preparazione di un tour nazionale e l’arrivo della nostra bambina nella nostra famiglia di cinque persone è semplicemente troppo per me in questo momento e ho bisogno di essere a casa e presente per ognuno di loro”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Meghan Trainor cancella il Get In Girl Tour: “Prometto che tornerò presto”

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Benson con Mike Sabath nelle sue storie Instagram. — Mike è un produttore e scrittore che ha lavorato con Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Raye, Liam Payne, Little Mix, i Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello e Selena Gomez. x.com