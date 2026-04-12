Meghan Markle si trova a Sydney, dove ha partecipato a un evento esclusivo, suscitando reazioni contrastanti. La sua presenza avviene mentre lui e lei sono in Australia per un tour che si svolge dal 14 aprile. La visita ha attirato attenzione e ha generato discussioni tra chi approva e chi critica la scelta di partecipare a certi incontri pubblici in un momento così delicato.

Meghan Markle si trova al centro di un nuovo e violento fronte di critiche a causa della sua partecipazione a un evento esclusivo a Sydney, in concomitanza con il tour in Australia previsto per il 14 aprile insieme a Harry. La scelta della Duchessa di Sussex scatena polemiche per il legame con un esponente della cosiddetta Sussex Squad, accusato di aver messo in dubbio la veridicità della malattia che ha colpito Kate Middleton. Lo scontro tra i profili della Corona e le divergenze a Montecito. Le dinamiche all’interno della famiglia reale mostrano una frattura netta tra due modi opposti di intendere il ruolo pubblico. Da un lato, la Principessa del Galles ha consolidato la propria posizione istituzionale, trascorrendo le festività pasquali con William e i figli George, Charlotte e Louis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meghan a Sydney: il tour in Australia che divide la Corona

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