La Duchessa del Sussex ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo quotidiano per un periodo di dieci anni, una confessione che ha suscitato grande attenzione sui social media. La sua testimonianza ha portato alla luce le difficoltà affrontate nel corso di un lungo periodo, generando discussioni pubbliche e riflessioni sui rischi legati all’uso delle piattaforme digitali. La notizia ha coinvolto media di tutto il mondo, alimentando il dibattito sulla tutela della salute mentale.

La Duchessa del Sussex ha rilasciato una dichiarazione che ha immediatamente acceso il dibattito globale sui social media e sul loro impatto sulla salute mentale. Durante un evento pubblico a Melbourne, in Australia, Meghan Markle ha affermato di essere stata la persona più trollata al mondo per un intero decennio, subendo attacchi quotidiani online. Le parole sono arrivate durante un incontro all’Università di Tecnologia Swinburne di Melbourne, dove la duchessa e il principe Harry hanno partecipato a una discussione sui danni causati dai social media. Rivolgendosi a un gruppo di rappresentanti di un programma sulla salute mentale, Meghan ha...🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meghan Markle: “Sono stata bullizzata ogni giorno per 10 anni”, la confessione shock

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