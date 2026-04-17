Meghan Markle incontra i fan in Australia | ecco quanto costa stringerle la mano

Da ilgiornale.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita in Australia, una coppia reale ha partecipato a un evento privato con i fan, prevedendo un biglietto a pagamento. La cifra richiesta per incontrare e stringere la mano a uno dei membri della coppia ha suscitato molte discussioni, considerando i costi elevati. L'evento ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito sia gli impegni ufficiali che questa iniziativa privata.

La visita in Australia di Meghan Markle e del marito il principe Harry ha attirato grande attenzione mediatica, non solo per gli impegni ufficiali e gli incontri, ma anche per un evento privato che ha fatto discutere; un meet-and-greet con i fan a pagamento, con cifre decisamente elevate. Durante il viaggio, la coppia ha preso parte a momenti molto intensi, come l’incontro con i sopravvissuti all’attacco terroristico avvenuto a Bondi nel dicembre 2025. I due si sono fermati ad ascoltare le testimonianze e ad abbracciare alcune delle persone coinvolte, mostrando partecipazione e vicinanza. Tuttavia, parallelamente a questi momenti istituzionali, l’attenzione si è spostata su un evento esclusivo che ha provocato non poche polemiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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