Meghan Markle ha un nuovo anello | quanto costa il maxi diamante

Meghan Markle ha mostrato un nuovo anello, caratterizzato da un grande diamante a pera, dal design semplice ma elegante. Il gioiello ha attirato l’attenzione per la sua presenza evidente e per il valore stimato, che si aggira su cifre elevate. Il diamante, di forma particolare, si distingue per la sua lucentezza e per il prezzo che si ipotizza essere molto elevato.

Il nuovo anello di Meghan Markle e il prezzo stimato: un diamante a pera dal design essenziale che combina semplicità e grande valore. Negli ultimi anni Meghan Markle ha ridotto le sue apparizioni pubbliche, ma continua a suscitare grande interesse ogni volta che torna sotto i riflettori. Tra eventi internazionali e dettagli di stile sempre osservati con attenzione, anche un semplice accessorio può diventare oggetto di analisi e discussione. È il caso del suo nuovo anello con diamante, che ha rapidamente attirato l’attenzione di media e appassionati per il suo design essenziale e il presunto prezzo elevato. Da quando la Duchessa e il... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Meghan Markle ha un nuovo anello: il maxi diamante a pera potrebbe valere oltre 200mila euroMeghan Markle ha un nuovo anello, la cui particolarità sta nell'enorme diamante a pera incastonato.

Perché Meghan Markle ha sfoggiato un enorme diamante all'anulare destro all'Nba All-Star Game di Los AngelesLa duchessa si è mostrata all’attesissimo Nba All-Star Game con un outfit casual e anonimo ma con un enorme diamante all’anulare destro.

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