Meghan Markle in tour in Australia | dall' incarnato glowy al ritorno del suo amato casual bun I beauty look del primo giorno

La duchessa è arrivata in Australia con il marito, dando il via a un tour di quattro giorni nel continente. Durante il primo giorno ha sfoggiato un incarnato luminoso e ha scelto di tornare al suo stile con il tradizionale caschetto spettinato. I suoi beauty look sono stati ampiamente commentati, e fin dai primi momenti ha mostrato le sue scelte di stile consolidate.

Come sempre accade in queste circostanze, anzi, così come accadeva ai tempi dei royal tour ufficiali, siamo certi che anche questa volta Meghan darà riprova del suo senso per lo stile, confermando codici beauty che da sempre, fin dal suo ingresso (e poi uscita) a Corte, delineano la sua estetica: acconciature easy-chic, make-up minimale e manicure essenziali, di quelle che piacciono a lei. Un po' quello che abbiamo potuto constatare dalle prime ore di questo viaggio a due e che, molto probabilmente, salvo colpi di scena, manterrà anche nei prossimi appuntamenti. O forse no? Per scoprirlo, ecco, di seguito, giorno dopo giorno, impegno dopo impegno, tutti i beauty look di Meghan Markle.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Meghan Markle in tour in Australia: dall'incarnato glowy al ritorno del suo amato casual bun. I beauty look del primo giorno Uno spray per creare un effetto collant sulle gambe: il trucco beauty amato da Meghan MarkleCome fa Meghan Markle ad avere sempre delle gambe perfette? Si serve di un piccolo trucco beauty: uno spray a effetto collant. Re Carlo chiama Harry: l’accordo prima del viaggio in Australia con Meghan MarkleIl viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia preoccupa Buckingham Palace, così tanto che Re Carlo avrebbe già avuto contatti con la coppia. Prince Harry Meghan Markle Australia Petition Sparks Royal Chaos Meghan Markle e il principe Harry in Australia: la coppia a Melbourne (con un omaggio a Lady Diana e Re Carlo) x.com Meghan Markle verso nuovi ruoli scintillanti - facebook.com facebook