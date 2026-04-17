Durante il loro tour in Australia, Meghan Markle e il marito hanno preso parte a vari eventi benefici. La Duchessa ha indossato diversi abiti sobri e minimal, ma in un'occasione ha scelto di indossare una minigonna, infrangendo così la regola che si era prefissata di rispettare. La scelta ha attirato l'attenzione dei media e dei presenti, che hanno notato il cambiamento nel suo abbigliamento.

Meghan Markle e Harry sono in Australia per un tour filantropico durante il quale hanno partecipato a diversi eventi benefici, dove la Duchessa ha sfoggiato una serie di look molto sobri e minimal. Tra questi ha indossato un mini dress, firmato Friends with Frank, per il quale ha infranto la regola d’oro del suo stile. Meghan Markle si contraddice e indossa i collant. Meghan Markle e Harry, tra i vari appuntamenti, hanno visita la Swinburne University di Melbourne. Per l’occasione la Duchessa ha indossato un abito corto sopra il ginocchio, sbracciato e dalle forme morbide del brand australiano Friends with Frank. Il modello è noto come “Anya” e Meg l’ha scelto color cioccolato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle in minigonna: infrange la regola che si è autoimposta

Meghan Markle Shares Video of Prince Harry, Prince Archie Skiing | E! News

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