Meghan Markle Harry si spegne quando è seduto vicino a lei
Meghan Markle e Harry sono al centro dell’attenzione dopo l’evento NBA All-Star Game, dove si sono mostrati vicini ma senza sorridere. La causa delle voci di crisi è un gesto di lui, che si spegne quando si siede vicino a lei. Testimoni hanno notato che Harry appare distante e meno coinvolto, mentre Meghan tenta di mantenere un sorriso. La scena alimenta i sospetti di problemi di coppia, nonostante i tentativi di apparire in armonia. La loro presenza in pubblico continua a suscitare curiosità e domande.
Non si placano i commenti sulla scena tra Meghan Markle e Harry agli NBA All-Star Game. Malgrado i Duchi del Sussex si sforzino di sembrare uniti e in armonia, ogni volta che escono in pubblico si scatenano i rumors su tensioni e crisi di coppia. Meghan Markle, Harry si è chiuso in se stesso. Probabilmente Meghan Markle non avrebbe mai richiamato il marito in quel modo per obbligarlo a sorridere alle telecamere, se avesse saputo le conseguenze di quel gesto. Il comportamento della Duchessa è stato definito “imbarazzante” e suo marito è stato preso in giro per essere una marionetta manipolata dalla moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it
Meghan Markle, Harry guadagna solo 50mila dollari e lei s’infuriaMeghan Markle si infuria perché Harry, con un discorso, guadagna solo 50mila dollari.
Meghan Markle e Harry, situazione esplosiva: lui è disperato e lei non vuole cedereHarry è sempre più preoccupato per il deteriorarsi del suo rapporto con Meghan Markle, che sembra deciso a non fare passi indietro.
Meghan Markle & Prince Harry Celebrate Milestone in Sweet Family Video
