Meghan Markle Harry si spegne quando è seduto vicino a lei

Meghan Markle e Harry sono al centro dell’attenzione dopo l’evento NBA All-Star Game, dove si sono mostrati vicini ma senza sorridere. La causa delle voci di crisi è un gesto di lui, che si spegne quando si siede vicino a lei. Testimoni hanno notato che Harry appare distante e meno coinvolto, mentre Meghan tenta di mantenere un sorriso. La scena alimenta i sospetti di problemi di coppia, nonostante i tentativi di apparire in armonia. La loro presenza in pubblico continua a suscitare curiosità e domande.

Non si placano i commenti sulla scena tra Meghan Markle e Harry agli NBA All-Star Games. Malgrado i Duchi del Sussex si sforzino di sembrare uniti e in armonia, ogni volta che escono in pubblico si scatenano i rumors su tensioni e crisi di coppia. Meghan Markle, Harry si è chiuso in se stesso. Probabilmente Meghan Markle non avrebbe mai richiamato il marito in quel modo per obbligarlo a sorridere alle telecamere, se avesse saputo le conseguenze di quel gesto. Il comportamento della Duchessa è stato definito "imbarazzante" e suo marito è stato preso in giro per essere una marionetta manipolata dalla moglie.

