Meghan Markle | il feroce business dei social basato sull’odio

Durante un evento presso l’università australiana, Meghan Markle ha parlato delle numerose aggressioni digitali di cui sostiene di essere stata vittima nel corso di dieci anni. Ha affermato di essere la persona più colpita a livello mondiale da attacchi online e ha descritto il suo coinvolgimento in un contesto di odio sui social media. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e sulle difficoltà legate alla presenza online.

Durante un incontro con gli studenti della Swinburne University of Technology in Australia, Meghan ha condiviso il racconto di un decennio di aggressioni digitali costanti, definendosi la vittima di attacchi online più colpita a livello globale. La Duchessa del Sussex, accompagnata da Harry, ha voluto affrontare direttamente il tema della violenza nei social network con i giovani presenti, evidenziando come l’industria tecnologica sia strutturata per trarre profitto proprio dalla cattiveria degli utenti. Il bilancio delle sofferenze riportato da Meghan è duraturo: dieci anni di bullismo quotidiano e attacchi incessanti. Parlando con i.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meghan Markle: il feroce business dei social basato sull’odio Notizie correlate Meghan Markle punta sull’Australia: il viaggio con Harry è strategicoMeghan Markle si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo viaggio insieme al principe Harry, previsto nelle prossime settimane in Australia. Il Principe Harry e Meghan Markle condividono sui social rari momenti di famiglia insieme ai figli Archie e LilibetNiente formalità, niente protocollo: solo momenti autentici, tra giochi, natura e affetto. Approfondimenti e contenuti Meghan Markle, il padre Thomas in terapia intensiva dopo un intervento d'urgenza. L'appello dei fratelli e il silenzio della duchessaIl padre di Meghan Markle, Thomas Markle, è stato ricoverato d'urgenza nelle Filippine e attualmente si trova in terapia intensiva. Il ricovero è avvenuto dopo un aggravamento improvviso delle sue ... ilgazzettino.it Re Carlo furioso, il complotto di Harry e Meghan Markle in AustraliaRe Carlo non sa più cosa fare con Harry e Meghan Markle, il loro viaggio in Australia sembra un complotto contro la Monarchia ... dilei.it