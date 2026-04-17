Recentemente, Meghan Markle ha partecipato come ospite a sorpresa a una puntata di uno show televisivo, anche se ha preferito non essere chiamata con il nome che le piace di più. Nel frattempo, Meghan Markle e il principe Harry stanno portando avanti un viaggio ufficiale in Australia, che dura quattro giorni. Durante questa visita, hanno incontrato veterani, bambini in ospedale e giovani che frequentano centri dedicati alla salute mentale.

In questi giorni Meghan Markle e il principe Harry sono impegnati in un tour in Australia. Un viaggio ufficiale di quattro giorni nel quale stanno incontrando veterani, bambini ricoverati in ospedale, ragazzi ospiti di centri che si occupano di salute mentale e quant’altro. Se non fosse che, da tempo, non sono più working royal, i Sussex sembrerebbero i classici membri della famiglia reale britannica inviati all’estero per tessere relazioni con i vari Paesi del Commonwealth. Così non è, anzi: le varie iniziative intraprese dai duchi stanno facendo prudere le mani a re Carlo e al resto della royal family. Meghan e Harry in Australia: il tour (poco) royal.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Meghan Markle è stata ospite a sorpresa in una puntata dello show. Ma l'hanno chiamata come odia essere chiamata

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