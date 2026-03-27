Venerdì, lo stabilimento Electrolux di viale Bologna ha visto uno sciopero di quattro ore, iniziato in risposta a un incidente occorso mercoledì mattina. In quell’occasione, una lavoratrice si è sentita male e si è accasciata all’ingresso dell’area ristoro alle prime luci dell’alba. Non è stata chiamata l’ambulanza, secondo quanto riferito dai presenti.

A riferire la dinamica è la Rsu Fiom Cgil in un volantino affisso in bacheca. L'operaia è stata portata in infermeria e poi negli spogliatoi Sciopero di 4 ore allo stabilimento Electrolux di viale Bologna, nella giornata di venerdì, dopo un episodio avvenuto nella mattinata di mercoledì, quando una lavoratrice si è sentita male ed è svenuta all’ingresso dell’area ristoro, intorno alle 7.40. A riferire la dinamica è la Rsu Fiom Cgil in un volantino affisso in bacheca. L'operaia è stata portata in infermeria, e mentre i presenti hanno sollecitato la chiamata dell'ambulanza, sempre secondo il sindacato, la risposta ricevuta sarebbe stata: “vediamo come sta”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Sciopero di 4 ore all'Electrolux: "Una lavoratrice si è sentita male, ma non è stata chiamata l'ambulanza"

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