Il ministro degli Esteri ha partecipato a un incontro con il quotidiano Il Tempo, durante il quale ha affermato che l’Italia è sempre stata estranea ai conflitti e che intervenire nello stretto di Hormuz equivalerebbe a dichiarare guerra. Nel frattempo, si è evidenziato che l’Iran si preparava da anni a un possibile conflitto, mantenendo attivo il programma nucleare nonostante i rischi di un attacco.

"L’Iran si preparava al conflitto ormai da anni, non volendo rinunciare al programma atomico, sapeva che si sarebbe esposto a un attacco. Nonostante le distruzioni inferte alle forze armate e la leadership decapitata, tuttavia l’Iran può ancora resistere, mettendo peraltro in difficoltà i Paesi musulmani sunniti. L’attuale conflitto può avere conseguenze negative, non secondarie, anche per gli Stati più poveri. L’auspicio è che si possa arrivare a un accordo. L’Italia è sempre stata fuori dal conflitto. Intervenire nello stretto di Hormuz significa entrare in guerra. Come europei abbiamo deciso di proteggere le rotte marittime nel Mar Rosso e continueremo a farlo, così come garantiremo la protezione di Cipro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crisi Iran. Tajani all’incontro del quotidiano Il Tempo “Italia è sempre stata fuori dal conflitto, intervenire nello stretto di Hormuz significa guerra”

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