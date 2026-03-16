All’Oscar 2026, Jessie Buckley ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in ‘Hamnet – Nel nome del figlio’, un film diretto da Chloé Zhao e tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell. Durante la serata, ha condiviso che sua figlia ha messo il primo dentino questa settimana. La premiazione si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sulla cerimonia.

Home > Spettacoli > Cinema > Jessie Buckley ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’, pellicola diretta da Chloé Zhao tratta dal romanzo di Maggie O’Farrell. Sul palco del Dolby Theatre l’attrice irlandese ha dedicato il riconoscimento alla maternità e alle donne della sua famiglia, ricordando la figlia di otto mesi. “Sembra una sorta di folle alchimia il fatto che tutte queste cose entrino in collisione in un giorno come oggi. Mia figlia ha avuto il suo primo dentino questa settimana – ha detto -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, Jessie Buckley miglior attrice: “Questa settimana mia figlia ha messo il primo dentino”

Articoli correlati

Jessie Buckley, chi è l'attrice che ha vinto l'Oscar come Miglior AttriceForse è stato il premio più scontato di questa edizione dei Premi Oscar 2026, quello che è stato consegnato a Jessie Buckley per la sua...

Leggi anche: Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”, miglior attore Michael B. Jordan e miglior attrice Jessie Buckley

Tutto quello che riguarda Jessie Buckley

Temi più discussi: Jessie Buckley vince l'Oscar 2026 per Hamnet ed è la cosa migliore che potesse capitarci; Oscar 2026, Jessie Buckley è la favorita come migliore attrice: chi è la protagonista di Hamnet che può battere Emma Stone e Jennifer Lawrence; Dedico questo premio allo splendido caos che è il cuore di una madre, il trionfo di Jessie Buckley agli Oscar 2026; Oscar 2026. Jessie Buckley vince miglior attrice protagonista.

Oscar 2026, Michael B Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti. Premiati anche Amy Madigan e Sean Penn (assente alla cerimonia)Consacrazioni annunciate, una sfida decisa all'ultimo e una sorpresa che sa di riscatto. La 98esima edizione degli Oscar ha premiato Jessie ... msn.com

Jessie Buckley vince come miglior attrice agli Oscar 2026: «Dedico questo premio al bellissimo caos del cuore di una madre»La protagonista di Hamnet conquista la statuetta dopo mesi da favorita e pronuncia un discorso dedicato alla maternità e alla sua famiglia arrivata dall’Irlanda: «Conoscere queste donne incandescenti ... vanityfair.it

L'attrice irlandese Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamnet. Prima di salire a ritirare il premio, ha abbracciato il marito Freddie Sorensen, il co-protagonista Paul Mescal e la regista Chloé Zhao. Parla x.com

Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2026 MIGLIOR FILM: Una battaglia dopo l'altra MIGLIOR REGIA: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) MIGLIOR ATTORE: Michael B. Jordan (Sinners) MIGLIOR ATTRICE: Jessie Buckley (Hamnet) MIGLIOR S - facebook.com facebook