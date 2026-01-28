Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open. Dopo aver giocato una delle migliori partite della sua carriera, il giovane tennista italiano decide di abbandonare il torneo. Musetti ha spiegato di aver sentito un dolore che lo ha costretto a fermarsi, lasciando così il campo con grande amarezza. La sua uscita ha lasciato tutti sorpresi, visto che stava disputando una partita importante contro uno dei giocatori più vincenti di sempre.

«Oggi ho giocato una delle migliori partite della mia vita, per importanza e per pesantezza di palla, mettendo in difficoltà il giocatore che più ha vinto nella storia del tennis. Questa è la cosa che più mi fa arrabbiare, non capisco il motivo di questi infortuni». È un Lorenzo Musetti pieno di rimpianti quello che si presenta in conferenza stampa a Melbourne, dopo il ritiro ai quarti degli Australian Open con due set di vantaggio su Djokovic. «All'inizio del terzo set ho sentito male alla gamba destra - ha aggiunto - Non avrei mai immaginato di poter giocare così e dover lasciare il campo infortunato, ed è doloroso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Musetti ritirato: «Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, uscire così è doloroso». Lorenzo saluta gli Australian Open

