Dalla mezzanotte di ieri sono entrati in vigore accordi di cessate il fuoco su tutti e tre i fronti di guerra nel Medio Oriente. Le misure coinvolgono Iran e Gaza, mentre il Libano è incluso per dieci giorni. Le parti hanno confermato la sospensione delle ostilità, con il rispetto degli accordi che rappresenta un passo importante in una regione segnata da conflitti prolungati.

Dalla mezzanotte di ieri sono in vigore accordi di cessate il fuoco su tutti e tre i fronti di guerra in Medioriente: all’Iran e Gaza si è aggiunto il Libano anche se per soli dieci giorni. A questo punto Trump o non Trump per tutti l’imperativo è consolidare questa breve e fragilissima fase di tregua. Si tratta, per usare, una formula americana, di utilizzare tutti gli strumenti che la “multitrack diplomacy” mette a disposizione in questi giorni di emergenza. Il blocco navale imposto dalla US Navy alle navi e ai porti iraniani – per quanto costituisca una preziosa arma negoziale – è destinato a creare grandi difficoltà alle condizioni di vita del popolo iraniano.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Medio Oriente, consolidare il cessate il fuoco è l’ imperativo morale di tutti

Notizie correlate

Guida ai due cessate il fuoco in Medio OrienteIl cessate il fuoco in Libano tra il governo libanese e Israele, iniziato giovedì sera, si è aggiunto a quello che è già in corso tra Israele, Stati...

Medio Oriente, Trump: "Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni"Dopo che alcune fonti avevano fatto trapelare un colloqui fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjami Netanyahu, il tycoon...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Guerra USA-Iran: perché la tregua è fragile e cosa potrebbe succedere ora in Medio Oriente; Pil, UPB: impatto conflitto Medio Oriente di 0,2 punti nel 2026-27; Iran. Il corridoio della necessità; PAKISTAN - MEDIO ORIENTE Islamabad ospita i colloqui Usa-Iran e scansa (per ora) le pressioni degli Emirati.

Medio Oriente, tra guerra e diplomazia: tensione alta mentre si cercano spiragli di paceDopo 46 giorni di conflitto, la situazione in Medio Oriente resta estremamente tesa, con sviluppi militari e diplomatici che si intrecciano in un quadro sempre più complesso. Mentre i combattimenti pr ... online-news.it

Medio Oriente, la Cina presenta un piano di pace in 4 punti. Cosa propone PechinoDalla Coesistenza pacifica alla tutela del diritto internazionale. Il presidente Xi Jinping vede il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed ... quotidiano.net

I conflitti sono come polmoni: si espandono, si contraggono, si infiammano. A volte sembrano sul punto di collassare, altre di esplodere. Da sette settimane il Medio Oriente intero tossisce sangue. L'editoriale integrale di Gabriele Segre su La Stampa facebook

MEDIO ORIENTE I È scattata alle 23 ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L'aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. #ANSA ansa.it x.com