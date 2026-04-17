La medicina digitale sta attraversando una fase di rapida crescita e sviluppo, con sistemi sempre più complessi e innovativi. Tuttavia, le regole e le normative tradizionali, che si basano su approcci statici e focalizzati sui singoli prodotti, stanno dimostrando di non essere più adeguate a queste trasformazioni. La necessità di adattare il quadro regolatorio per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione diventa sempre più evidente.

Mentre la medicina digitale vive una fase di continua evoluzione e di crescente complessità dei sistemi, i modelli regolatori tradizionali, fondati su approcci statici e centrati sul prodotto, mostrano sempre più i loro limiti. A sottolinearlo, con un articolo pubblicato su npj Digital Medicine, sono Alfredo Cesario, amministratore delegato di Gemelli digital medicine & health, e Federico Chinni, general manager di Ucb Pharma Italia. Un cambio di paradigma per la medicina digitale. “É necessario un cambio di paradigma verso forme di governance dinamiche, basate sulle evidenze, capaci di gestire l’adattività delle tecnologie, garantire le sicurezza e sostenere un’implementazione equa in contesti e popolazioni eterogenee”, scrivono gli autori.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medicina digitale, i limiti delle regole tradizionali: serve un cambio di paradigma

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