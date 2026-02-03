Sanità privata accreditata in crisi la Fials provinciale scrive a Fico | Serve un cambio di paradigma

La Fials di Salerno ha scritto una lettera aperta a Roberto Fico, presidente della Regione Campania. La sigla chiede un cambio di rotta per la sanità privata accreditata, che in questi mesi rischia di perdere funzionalità e risorse. La lettera mette in luce come le criticità strutturali continuino a penalizzare lavoratori e cittadini, chiedendo interventi concreti per migliorare il settore.

La Fials Salerno ha inviato una lettera aperta al presidente della Regione Campania Roberto Fico per richiamare l'attenzione sul ruolo strategico della sanità privata accreditata e sulle criticità strutturali che continuano a penalizzare lavoratrici, lavoratori e cittadini campani. L'iniziativa nasce dalla necessità di riportare al centro del dibattito politico regionale un comparto che rappresenta una componente essenziale del Sistema Sanitario, ma che da anni subisce scelte di programmazione ritenute inadeguate e non coerenti con il reale volume di attività svolte. La sanità privata accreditata in Campania, con 58 strutture, quasi 6.

