A tre turni dalla fine del campionato, si avvicina un derby che il club principale sta preparando con attenzione. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra, che punta a ottenere punti fondamentali. Nel frattempo, l'allenatore sta analizzando le strategie da adottare, mentre in campo si scaldano le due formazioni. La sfida promette di essere un appuntamento importante per entrambe le squadre coinvolte.

Un derby di fine stagione, a tre giornate dalla chiusura del campionato, su cui il Grifo investe. E parecchio. La partita di domenica, contro la Ternana, potrebbe valere alla società di Pian di Massiano almeno la certezza di disputare il campionato di serie C anche la prossima stagione. Magra consolazione ma con un buon progetto i biancorossi potrebbero finalmente pensare al futuro, ripartire e provare almeno ad ambire a qualcosa di più prestigioso nel prossimo campionato. Ma intanto c’è un presente da gestire, onde evitare i soliti cali di concentrazione che hanno impedito al Perugia, nei mesi scorsi, di uscire dai bassifondi con largo anticipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - IL DERBY NEL MIRINO. Tedesco studia le mosse. Montevago-Nepi, l’inedita coppia si scalda

Le scelte. Attacco, anche Nepi si candida in coppia con MontevagoGiovanni Tedesco pensa al presente ma non può non tenere in considerazione che tra quattro giorni il Perugia sarà chiamato ad un’altra sfida...

Leggi anche: Verso il derby, Allegri studia le sue mosse: Bartesaghi in dubbio, pronto Estupinan

Temi più discussi: IL DERBY NEL MIRINO. Tedesco studia le mosse. Montevago-Nepi, l’inedita coppia si scalda; Grifo verso il derby: l’ora di Nepi in coppia con Montevago; Non basta Montevago: Perugia sotto all’intervallo contro la Juve Next Gen (2-1); Perugia-Juventus Next Gen, le probabili formazioni: Verre guida la carica, attesa per Canotto. Moro al debutto.

Un Grifo da derby ferma l’Arezzo e vede la luce . Montevago sblocca, Tavernelli la pareggiaIl Perugia resiste in avvio e passa con l’attaccante. Nella ripresa paga una leggerezza e subisce la rimonta. Sono sette punti in tre partite ... lanazione.it

Le scelte. Attacco, anche Nepi si candida in coppia con MontevagoGiovanni Tedesco pensa al presente ma non può non tenere in considerazione che tra quattro giorni il Perugia sarà chiamato ad un’altra sfida cruciale, in trasferta sul campo del Livorno. Oggi ... lanazione.it

Perugia: Moro, Montevago, Canotto, Bacchin, Stramaccioni, Tumbarello, Ladinetti, Verre, Calapai, Riccardi (C), Tozzuolo. A disposizione: Cataldi, Strappini, Esculino, Gomez, Angella, Dell'Orco, Terrnava, Dottori, Lisi, Polizzi, Nepi, Bolsius, Nwanege. Allenator - facebook.com facebook