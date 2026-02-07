La Rai finisce sotto accusa per alcune gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Durante la diretta, il commentatore ha esordito dicendo “benvenuti allo stadio Olimpico”, suscitando critiche per aver confuso il luogo dell’evento. La pressione e l’emozione di un evento così atteso si sono fatte sentire, ma il pubblico non ha perdonato questi errori. La Rai si trova ora a gestire le polemiche che si sono scatenate sui social e tra gli spettatori.

L’esordio, "benvenuti allo stadio Olimpico", tradiva la comprensibile emozione per l’avvio in diretta tv di un evento attesissimo, la diretta Rai sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Uno spettacolo grandioso, visto in tv da oltre 9 milioni di persone che ha portato a Rai 1 il 46,2% di share. Ma il prosieguo della conduzione ha fatto arricciare il naso a tanti tra gli atleti e gli artisti che hanno preso parte all’evento, scatenando un vero e proprio putiferio sul telecronista d’eccezione, il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca che, in corsa, ha preso il posto di Auro Bulbarelli, esonerato pochi giorni fa dalla conduzione dopo aver erroneamente rivelato "una sorpresa clamorosa" riguardo la cerimonia d’apertura che riguardava il presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano Cortina, Rai nel ciclone per le gaffe nella telecronaca della cerimonia di inaugurazione: Petrecca nel mirino

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante la cerimonia, Petrecca ha commesso diversi errori e gaffe che sono finiti subito sotto gli occhi di tutti.

Petrecca si trova nel mezzo di una bufera di critiche dopo la sua telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Segui in diretta tutti gli eventi sportivi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento.

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Lollobrigida oro nel pattinaggio, Franzoni e Paris argento e bronzo. Curling in azioneOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Novità e Cambiamenti nel Palinsesto RaiLe Olimpiadi Invernali 2026: Cambiamenti Strategici nella Programmazione di Rai per un Maggiore Coinvolgimento del Pubblico. notizie.it

Milano ha ospitato reali, capi di Stato e star internazionali per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ecco chi erano i membri delle case reali presenti all’inaugurazione x.com

Giovanni Franzoni e Dominik Paris, doppietta per la storia dello sci alpino italiano: argento e bronzo nella discesa libera di Bormio, le prime medaglie azzurre a Milano Cortina 2026 Franjo von Allmen vince il primo oro di Milano Cortina 2026, alle sue spalle Fr facebook