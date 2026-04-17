Mediaset prolunga il Grande Fratello Ilary Blasi convince La nuova data della finale | Anteprima

Il reality show condotto da Ilary Blasi prosegue nel suo percorso e la data di conclusione è stata spostata più avanti rispetto alle precedenti previsioni. La produzione ha annunciato ufficialmente che la finale si terrà in una data diversa da quella inizialmente prevista, prolungando così la durata del programma. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di tale modifica.

Il Grande Fratello Vip 2026 allunga il suo percorso e si prepara a chiudere i battenti più tardi del previsto. Mediaset ha deciso di prolungare il reality show condotto da Ilary Blasi, spostando la finale dal 5 maggio al 19 maggio 2026. Una scelta che certifica la ritrovata centralità del programma nel palinsesto e conferma la volontà dell’azienda di puntare ancora sul format in questa fase della stagione televisiva. Noi di SuperGuidaTV possiamo darvi per certe quelle che inizialmente erano delle indiscrezioni. Grande Fratello 2026 prolungato: finale fissata al 19 maggio. La nuova tabella di marcia del programma definisce già con precisione il percorso che porterà alla finalissima.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mediaset prolunga il Grande Fratello, Ilary Blasi convince. La nuova data della finale | Anteprima Notizie correlate Grande Fratello, Mediaset conferma la nuova edizione con Ilary Blasi, quando iniziaCon un comunicato ufficiale rilasciato pochi minuti fa, Mediaset ha confermato l’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi. Leggi anche: Grande Fratello, fumata bianca: Mediaset annuncia la nuova edizione con Ilary Blasi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello Vip: Mediaset prolunga il reality fino al 5 maggio; Mediaset rivoluziona Grande Fratello Vip e prolunga il reality show; Il GF verso un prolungamento, si parla di una finale a maggio; Prolungamento del Grande Fratello Vip, nuova data della finale: l’indiscrezione. Mediaset prolunga il Grande Fratello, Ilary Blasi convince. La nuova data della finale | AnteprimaMediaset ha deciso di prolungare il reality show condotto da Ilary Blasi, spostando la finale dal 5 maggio al 19 maggio 2026. superguidatv.it Grande Fratello Vip, colpo di scena clamoroso: ecco quando sarà la finalePer settimane, dopo il flop degli ascolti, si è parlato di una possibile chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip. Poi, con gli ascolti in aumento si è parlato di prolungarne la durata una setti ... notizie.it Grande Fratello. . Francesca e Raimondo a confronto: "Devi essere obiettiva" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Francesca-e-Raimondo-si-confrontano facebook