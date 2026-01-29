Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello con Ilary Blasi alla guida. La nuova edizione partirà presto, anche se ancora non sono stati comunicati i dettagli esatti. I fan sono già in fermento e aspettano di scoprire quando potranno seguire le prime puntate in tv.

Con un comunicato ufficiale rilasciato pochi minuti fa, Mediaset ha confermato l’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi. Ecco quando inizia il reality show. Dopo settimane di gossip, indiscrezioni e voci di corridoio, pochi minuti fa è finalmente arrivata l’ufficialità: la nuova edizione del Grande Fratello si farà! A confermalo è Mediaset, che con un comunicato stampa ha annunciato che il reality show più longevo della televisione italiana farà ritorno su Canale 5 nei prossimi mesi. Ma non solo. Sempre nella nota diramata infatti l’azienda ha confermato che alla conduzione della trasmissione tornerà Ilary Blasi, dopo alcuni anni di assenza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Grande Fratello, Mediaset conferma la nuova edizione con Ilary Blasi, quando inizia

Approfondimenti su Grande Fratello Ilary Blasi

Mediaset annuncia ufficialmente che il Grande Fratello Vip torna con una formula rivista e con Ilary Blasi come conduttrice.

Pier Silvio Berlusconi annuncia modifiche ai palinsesti Mediaset, tra cui l'assenza dell'Isola dei Famosi in primavera e decisioni in merito al Grande Fratello.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Grande Fratello Ilary Blasi

Argomenti discussi: Grande Fratello, nessuno stop: dietro le quinte Mediaset il reality è ancora sul tavolo, ecco cosa sta succedendo; In bilico: Terremoto a Mediaset, il Grande Fratello Vip 2026 verso lo stop? | blue News; Corona fa saltare GF Vip e Isola dei Famosi, Mediaset starebbe valutando lo stop dopo il caso Signorini; Il GF Vip non si farà, Mediaset blocca la trattativa con Ilary Blasi. Cosa c'entra Corona.

Grande Fratello, annunciata la data ufficiale: Ilary Blasi al posto di SignoriniIlary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello. Mediaset conferma il format rinnovato e rivela la data di debutto su Canale 5. donnaglamour.it

Grande Fratello, a metà marzo torna su Canale 5 con la conduzione di Ilary BlasiIntorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in ... msn.com

«Il Grande Fratello Vip si farà»: nonostante le recenti polemiche e le accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato senza esitazioni che la prossima edizione del reality andrà avanti. A quanto pare, il p - facebook.com facebook

Coco Gauff contro il «Grande Fratello» degli Australian Open che segue i tennisti ovunque x.com