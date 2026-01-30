Grande Fratello fumata bianca | Mediaset annuncia la nuova edizione con Ilary Blasi

La rete ha dato il via alla nuova stagione del Grande Fratello. Mediaset ha annunciato ufficialmente che Ilary Blasi tornerà a condurre il reality, mettendo fine alle tante voci che circolavano negli ultimi tempi. La conferma è arrivata con una nota ufficiale, lasciando i fan più fedeli senza dubbi.

È arrivata la conferma che molti aspettavano. Con una nota ufficiale, Mediaset ha annunciato la partenza della nuova edizione del Grande Fratello, mettendo fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Il reality tornerà in prima serata su Canale 5 intorno alla metà di marzo, segnando un nuovo capitolo nella storia del programma. L'annuncio chiarisce fin da subito uno degli elementi più attesi: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, chiamata a guidare il format dopo le ultime edizioni affidate ad Alfonso Signorini. Ilary Blasi alla guida del nuovo Grande Fratello. Il ritorno di Ilary Blasi rappresenta una scelta strategica per Mediaset, che punta su un volto esperto e già fortemente legato al mondo dei reality.

