Mbappé non è il giocatore più sfortunato con la Champions

Kylian Mbappé non è il giocatore più sfortunato in Champions League. Anche quest’anno, non sarà tra i protagonisti in campo, poiché guarderà la finale dal divano di casa. La sua squadra ha eliminato il suo club nelle fasi precedenti della competizione. La sua assenza dalla finale si aggiunge a una serie di eliminazioni che coinvolgono il suo club nel torneo europeo.

“Anche quest’anno, si vince l’anno prossimo”. Kylian Mbappé guarderà la finale di Champions dal divano di casa. Il suo Real Madrid è stato eliminato ai quarti dal Bayern Monaco; anche l’anno scorso non è riuscito ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. E non solo. Negli anni al Psg ha inseguito la vittoria della Champions per sette stagioni, e il club l’ha vinta lo scorso anno per la prima volta, quando lui indossava già la maglia dei blancos. “ La maledizione continua “, scrive So Foot sul classe 98; a 27 anni ha vinto un Mondiale giocando due volte la finale, ma la Champions tarda ad arrivare. “ Mbappé non ha ancora sollevato la coppa dalle grandi orecchie e mercoledì sera ha subito un nuovo fallimento dopo l’eliminazione del Real Madrid.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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