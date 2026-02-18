Mbappé durissimo su Prestianni | Non dovrebbe giocare mai più in Champions! Anche Arbeola all’attacco
Kylian Mbappé ha criticato duramente Prestianni dopo la partita, affermando che non dovrebbe più scendere in campo in Champions League. La sua dichiarazione arriva in risposta a un episodio specifico durante la gara, che ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Anche Arbeola si è unito alle accuse, puntando il dito contro il giovane talento del Benfica. La vittoria del Real Madrid al Da Luz si è trasformata in un argomento di discussione più acceso del previsto.
Caos Vinicius Junior, Prestianni smentisce il razzismo ma Mbappé attacca: Ha detto 5 volte sei una...L'attaccante francese difende il brasiliano e accusa l'avversario: L'ho chiamato razzista perché è quello che penso ... corrieredellosport.it
Prestianni-Vinicius: cosa è successo durante Benfica-Real e reazioni LIVEDopo il gol l’attaccante brasiliano era andato a esultare danzando con la bandierina: un gesto che l'arbitro ha ritenuto provocatorio verso i tifosi del Benfica. Per questo è stato ammonito ... sport.sky.it
38 gol e 4 assist in 31 partite con il Real Madrid nella stagione 25/26. Una stagione semplicemente irreale per Kylian Mbappé facebook