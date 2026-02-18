Mbappé durissimo su Prestianni | Non dovrebbe giocare mai più in Champions! Anche Arbeola all’attacco

Da calcionews24.com 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kylian Mbappé ha criticato duramente Prestianni dopo la partita, affermando che non dovrebbe più scendere in campo in Champions League. La sua dichiarazione arriva in risposta a un episodio specifico durante la gara, che ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Anche Arbeola si è unito alle accuse, puntando il dito contro il giovane talento del Benfica. La vittoria del Real Madrid al Da Luz si è trasformata in un argomento di discussione più acceso del previsto.

Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recupero Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltare Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mbapp233 durissimo su prestianni non dovrebbe giocare mai pi249 in champions anche arbeola all8217attacco
© Calcionews24.com - Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Anche Arbeola all’attacco

Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister AllegriMassimiliano Allegri sta studiando la formazione per la partita di venerdì sera contro il Pisa.

Infantino pro Russia: “La Fifa non dovrebbe mai vietare a un Paese di giocare a calcio per le azioni dei suoi leader politici”Gianni Infantino torna a parlare e questa volta si schiera dalla parte della Russia.

MBAPPÉ IS TURNING INTO A CHAMPIONS LEAGUE MONSTER

Video MBAPPÉ IS TURNING INTO A CHAMPIONS LEAGUE MONSTER ??
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

mbappé durissimo su prestianniCaos Vinicius Junior, Prestianni smentisce il razzismo ma Mbappé attacca: Ha detto 5 volte sei una...L'attaccante francese difende il brasiliano e accusa l'avversario: L'ho chiamato razzista perché è quello che penso ... corrieredellosport.it

mbappé durissimo su prestianniPrestianni-Vinicius: cosa è successo durante Benfica-Real e reazioni LIVEDopo il gol l’attaccante brasiliano era andato a esultare danzando con la bandierina: un gesto che l'arbitro ha ritenuto provocatorio verso i tifosi del Benfica. Per questo è stato ammonito ... sport.sky.it