Mbappé durissimo su Prestianni | Non dovrebbe giocare mai più in Champions! Anche Arbeola all’attacco

Calciomercato Napoli, addio all'instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuino Pobega Bologna, ufficiale il riscatto dal Milan: c'è l'annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recupero Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltare Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!».

Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister AllegriMassimiliano Allegri sta studiando la formazione per la partita di venerdì sera contro il Pisa.

Infantino pro Russia: “La Fifa non dovrebbe mai vietare a un Paese di giocare a calcio per le azioni dei suoi leader politici”Gianni Infantino torna a parlare e questa volta si schiera dalla parte della Russia.

Caos Vinicius Junior, Prestianni smentisce il razzismo ma Mbappé attacca: Ha detto 5 volte sei una...L'attaccante francese difende il brasiliano e accusa l'avversario: L'ho chiamato razzista perché è quello che penso ... corrieredellosport.it

Prestianni-Vinicius: cosa è successo durante Benfica-Real e reazioni LIVEDopo il gol l’attaccante brasiliano era andato a esultare danzando con la bandierina: un gesto che l'arbitro ha ritenuto provocatorio verso i tifosi del Benfica. Per questo è stato ammonito ... sport.sky.it

38 gol e 4 assist in 31 partite con il Real Madrid nella stagione 25/26. Una stagione semplicemente irreale per Kylian Mbappé facebook