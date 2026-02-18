Mbappé critica Prestianni | Non merita più di giocare in Champions! Anche Arbeola lo attacca
Kylian Mbappé ha attaccato Prestianni durante la partita di Champions League al Da Luz, accusandolo di non meritare più di giocare in questa competizione. La discussione tra i due giocatori si è accesa nel corso della partita, mentre i tifosi assistevano a un match molto acceso tra Real Madrid e Benfica. Anche Arbeola ha commentato la polemica, aggiungendo ulteriori critiche sui comportamenti in campo. Nel frattempo, la partita è stata segnata da momenti di tensione, tra cui alcune accuse di razzismo rivolte a un giovane calciatore.
In una sfida di Champions League giocata al Da Luz, Real Madrid contro Benfica, la cronaca è stata accompagnata da accuse di razzismo rivolte a un giovane talento. Dopo il gol decisivo di Vinicius Junior, si è aperta una disputa sulle presunte offese, alimentando una discussione su responsabilità e sanzioni a livello europeo. Mbappé ha riferito che Prestianni avrebbe rivolto insulti razzisti a Vinicius Junior, includendo l’etichetta “scimmia” per cinque volte. Ha chiesto che la Uefa intervenga e ha sostenuto che una esclusione permanente dalla Champions rappresenterebbe un segnale forte per i giovani. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Anche Arbeola all’attaccoKylian Mbappé ha criticato duramente Prestianni dopo la partita, affermando che non dovrebbe più scendere in campo in Champions League.
Argomenti discussi: Mbappé attacca ancora Prestianni: Non dovrebbe più giocare in Champions League; Benfica-Real, commenti razzisti a Vinicius. Prestianni coperto dalla maglia, irrompe Mourinho; Real sempre in gol con Arbeloa: partenza da record per il tecnico dei Blancos.
Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Anche Arbeola all’attacco sul talento del BenficaMbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Anche Arbeola all’attacco sul talento del Benfica La vittoria delle Merengues al Da Luz è stata oscurata da una pesantissi ... calcionews24.com
Caos Vinicius Junior, Prestianni smentisce il razzismo ma Mbappé attacca: Ha detto 5 volte sei una...L'attaccante francese difende il brasiliano e accusa l'avversario: L'ho chiamato razzista perché è quello che penso ... corrieredellosport.it
