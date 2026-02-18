Kylian Mbappé ha attaccato Prestianni durante la partita di Champions League al Da Luz, accusandolo di non meritare più di giocare in questa competizione. La discussione tra i due giocatori si è accesa nel corso della partita, mentre i tifosi assistevano a un match molto acceso tra Real Madrid e Benfica. Anche Arbeola ha commentato la polemica, aggiungendo ulteriori critiche sui comportamenti in campo. Nel frattempo, la partita è stata segnata da momenti di tensione, tra cui alcune accuse di razzismo rivolte a un giovane calciatore.

In una sfida di Champions League giocata al Da Luz, Real Madrid contro Benfica, la cronaca è stata accompagnata da accuse di razzismo rivolte a un giovane talento. Dopo il gol decisivo di Vinicius Junior, si è aperta una disputa sulle presunte offese, alimentando una discussione su responsabilità e sanzioni a livello europeo. Mbappé ha riferito che Prestianni avrebbe rivolto insulti razzisti a Vinicius Junior, includendo l’etichetta “scimmia” per cinque volte. Ha chiesto che la Uefa intervenga e ha sostenuto che una esclusione permanente dalla Champions rappresenterebbe un segnale forte per i giovani. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mbappé critica Prestianni: «Non merita più di giocare in Champions!» Anche Arbeola lo attacca

Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Anche Arbeola all’attaccoKylian Mbappé ha criticato duramente Prestianni dopo la partita, affermando che non dovrebbe più scendere in campo in Champions League.

Trevisani attacca Koopmeiners: «Ha dimostrato di non essere da Juve. Non merita la titolarità. I bianconeri hanno anche un altro problema»Nel commento di oggi, Trevisani analizza la prestazione di Koopmeiners, sottolineando come il giocatore abbia dimostrato di non essere ancora da Juventus e non meriti la titolarità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.