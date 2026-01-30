Veronica Maya ha un marito che non passa inosservato. Marco Moraci, chirurgo plastico di fama internazionale, ha conquistato la conduttrice al primo sguardo. Con la sua determinazione e professionalità, ha costruito una famiglia forte e unita, lontano dai riflettori.

Dietro il sorriso radioso di Veronica Maya c’è un uomo che ha saputo conquistarla al primo incontro. Con un mix di determinazione, fascino e professionalità, Marco Moraci non è solo il marito della conduttrice, ma un chirurgo plastico di fama internazionale che ha costruito con una bella famiglia unita. Napoletano verace ma con un’anima cosmopolita, Moraci è il compagno che ogni donna vorrebbe al proprio fianco: papà presente, professionista stimato ed eterno romantico (al punto da sposare la sua amata per ben tre volte). La carriera da chirurgo plastico ed estetico, tra Napoli e Londra. Classe 1975 e nato a Napoli, Marco Moraci ha costruito una carriera brillante che lo ha portato a operare nelle cliniche più prestigiose d’Europa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Marco Moraci, il marito di Veronica Maya

Approfondimenti su Veronica Maya

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto.

Veronica Maya racconta di aver rischiato la vita in Brasile durante un aborto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Veronica Maya

Argomenti discussi: Ho rischiato di morire per un aborto, il racconto di Veronica Maya a 'Storie al bivio'; Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio: Avvocato con origini nobili. Ecco come si sono conosciuti; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...

Veronica Maya: il drammatico aborto in Brasile e il coraggio del maritoVeronica Maya ha condiviso un momento estremamente delicato della sua vita a Storie al bivio, ospite insieme al marito Marco Moraci. La conduttrice ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di ... it.blastingnews.com

Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile, mio marito mi operò insieme al ginecologo del villaggio»«Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». Veronica Maya ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata in onda domani sabato 31 gennaio su Rai 2, ... ilmessaggero.it

La confessione choc di Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto, mio marito mi ha salvata» La showgirl ospite oggi a “Storie al bivio” insieme a Marco Moraci facebook