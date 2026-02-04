L’olandese Maya Kingma completa il team Vaiano

L’Aromitalia 3T Vaiano ha ufficializzato l’ingaggio di Maya Kingma, l’olandese che arriva dal mondo del triathlon e delle competizioni olimpiche. Prima dell’inizio della stagione 2026, la squadra della Val di Bisenzio mette in saccoccia un’ atleta di esperienza internazionale, pronta a portare nuove energie al team. Kingma, nata a Breda nel 1995, ha già dimostrato di sapersi confrontare ai livelli più alti, partecipando ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

