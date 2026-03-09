Maxi tamponamento a Monza tra tre auto un furgone e un tir | ferite 7 persone traffico bloccato
Un maxi tamponamento si è verificato questo pomeriggio sulla statale tra Monza e Sesto San Giovanni, coinvolgendo tre auto, un furgone e un tir. Nell’incidente sono rimaste ferite sette persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul posto. Il traffico sulla strada è stato totalmente bloccato a causa dell’incidente e delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.
