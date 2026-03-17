Messina-Palermo maxi tamponamento a catena in galleria | 80 tra auto furgoni e tir Diversi feriti sull’A20

Un maxi tamponamento a catena si è verificato in una galleria sulla A20 tra Messina e Palermo, coinvolgendo circa 80 veicoli tra auto, furgoni e tir. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre sono stati segnalati diversi feriti. La situazione ha causato disagi al traffico e l’intervento dei mezzi di emergenza è ancora in corso.

Palermo, 17 marzo 2026 - Diverse persone sono rimaste ferite in un maxi tamponamento a catena che si è verificato in galleria sulla Messina-Palermo. Almeno 80 tra vetture, furgoni e mezzi pesanti sono state coinvolte stamane nella serie di incidenti nella galleria Villafranca sull'A20, si apprende dai Vigili del Fuoco di Messina giunti sul posto. Chiuso il tratto tra Milazzo e Rometta. La circolazione autostradale è completamente bloccata per permettere i soccorsi e la gestione dell'emergenza principale: evacuare le persone a bordo dei mezzi coinvolti e ancora all'interno della galleria. Il maxi tamponamento a catena che ha coinvolto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Messina-Palermo, maxi tamponamento a catena in galleria: 80 tra auto, furgoni e tir. Diversi feriti sull’A20 Articoli correlati Tamponamento a catena oggi tra 4 auto sull'Ascoli-Mare: 5 feritiAscoli, 14 marzo 2026 – E’ di cinque feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani lungo il raccordo autostradale “Ascoli –... Maxi tamponamento in galleria a Messina: autostrada bloccata e oltre 80 mezzi coinvoltiMaxi tamponamento nella galleria Villafranca, sul tratto autostradale che collega Messina e Palermo. Altri aggiornamenti su Messina Palermo maxi tamponamento a... Argomenti discussi: Sicilia nel pallone: il Palermo vede la Serie A e il Catania sogna il ritorno in B. È l'anno del riscatto?. Mega tamponamento a catena sull’autostrada Messina-Palermo: coinvolti 80 veicoli, rimasti bloccati in galleriaPauroso incidente autostradale stamattina sull'A20: un maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 veicoli fra auto e furgoni. I soccorsi sono al lavoro per evacuare la galleria e offrire aiuto ... greenme.it Maxi tamponamento in galleria Messina-Palermo, 'coinvolti 80 mezzi'Ha coinvolto circa 80 mezzi un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto autovetture, furgoni e mezzi pesanti che si è verificato nella galleria Villafranca sull'A20, la Messina-Palermo. (ANSA) ... ansa.it