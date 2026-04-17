Maxi tamponamento in A1 la rimozione dei mezzi danneggiati | il drone

Un maxi tamponamento si è verificato sull'autostrada A1, coinvolgendo diversi veicoli e causando la chiusura temporanea di alcune corsie. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e rimuovere i veicoli incidentati. Sono state riprese immagini dall’alto con un drone mentre venivano svolte le operazioni di recupero e smaltimento dei mezzi danneggiati lungo la carreggiata.

Le immagini dal drone delle operazioni di rimozione dei mezzi rimasti danneggiati lungo l'autostrada A1. Cinque i mezzi pesanti che si sono scontrati nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi tamponamento in A1, la rimozione dei mezzi danneggiati: il drone Notizie correlate Leggi anche: Tamponamento tra mezzi pesanti lungo l'A1: traffico in tilt Maxi tamponamento in galleria, 80 mezzi coinvolti e autostrada bloccata: la situazioneUn incidente di grandi proporzioni ha completamente bloccato una delle principali arterie autostradali della Sicilia, generando caos alla... Altri aggiornamenti Maxi tamponamento sull’Autosole tra 5 Tir: conducenti intrappolati e feriti, A1 paralizzata in direzione di BolognaL'incidente tra i caselli di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano sulla carreggiata sud. Imponente la macchina dei soccorsi: automediche, due elicotteri del 118 e i vigili del fuoco ... msn.com Due gravi incidenti in poche ore. A piedi in A1, muore travolto. Maxi tamponamento in tangenzialeInvestito e ucciso mentre attraversa a piedi l’autostrada. La tragedia é avvenuta nella notte tra domenica e lunedì poco dopo le 4. La vittima é uomo di origine marocchina di 43 anni, risultato ... ilrestodelcarlino.it