Un maxi tamponamento in galleria ha coinvolto circa 80 mezzi e ha causato il blocco totale di un'importante autostrada in Sicilia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai veicoli coinvolti. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Un incidente di grandi proporzioni ha completamente bloccato una delle principali arterie autostradali della Sicilia, generando caos alla circolazione e mobilitando numerosi mezzi di soccorso. Nel corso della giornata, un violento tamponamento a catena si è verificato all’interno di una galleria, coinvolgendo decine di veicoli e costringendo le autorità a chiudere l’autostrada per consentire le operazioni di emergenza. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione di automobilisti e autorità locali. In pochi minuti la situazione è diventata critica: lunghe file di veicoli bloccati, sirene dei soccorsi e traffico paralizzato per chilometri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maxi tamponamento in galleria, 80 mezzi coinvolti e autostrada bloccata: la situazione

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