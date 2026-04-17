Maxi sequestro di 637 chili di droga in un frigorifero in Ciociaria arrestata una famiglia video

Nella regione della Ciociaria, le forze dell’ordine hanno sequestrato 637 chili di droga nascosti in un frigorifero. Un’operazione ha portato all’arresto di una famiglia coinvolta nel magazzino, che era stato adattato come un grande centro di stoccaggio. Il blitz ha coinvolto diverse persone, e sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di sostanze stupefacenti. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia contro il traffico di droga.

Un insospettabile nucleo familiare e un magazzino trasformato in un maxi-centro di stoccaggio per la droga. È il bilancio di un'imponente operazione antidroga condotta nel comune di Patrica dagli agenti della VII Sezione "Antidroga" della Squadra Mobile capitolina, supportati dai colleghi della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Blitz con maxi sequestro di droga: arrestata anche una coppia di coniugiI carabinieri hanno arrestato a Villaricca per spaccio e detenzione di droga i coniugi R. San Felice Circeo, maxi sequestro di droga: 30 chili tra hashish, marijuana e cocainaIn particolare lo stupefacente, il materiale e l’arma sono stati individuati all’esito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione riconducibile... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Maxi sequestro di 637 chili di droga in un frigorifero in Ciociaria, arrestata una famiglia (video); Maxi sequestro di hashish a Patrica: oltre seicento chili nascosti in casa, arrestata un’intera famiglia. Maxi sequestro di hashish a Patrica: oltre seicento chili nascosti in casa, arrestata un’intera famigliaMadre e due figli in manette: la droga, pronta per lo spaccio, avrebbe fruttato oltre tre milioni e mezzo di euro ... ciociariaoggi.it Maxi sequestro di hashish: 637 kg nascosti in casa, arrestati madre e due figliUn imponente traffico di droga è stato scoperto tra Roma e la provincia di Frosinone, dove la Polizia di Stato ha eseguito un maxi sequestro di hashish e arrestato tre persone appartenenti allo stesso ... msn.com Ciociaria Oggi is in Patrica. - facebook.com facebook #Casalattico, in provincia di #Frosinone, è un piccolo borgo in #Ciociaria a circa 400 metri di altitudine sul #MonteCairo e immerso nella #ValDiComino Ig giuseppe__massa #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com