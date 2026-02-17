Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa | Situazione non più sostenibile Dirigenza e sindaci devono intervenire

La Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa ha dichiarato che la situazione economica non è più sostenibile, a causa delle difficoltà finanziarie crescenti. Le difficoltà derivano dalla riduzione dei fondi pubblici e dalla crescente domanda di servizi sociali, che mettono sotto pressione il personale e le strutture. Le lavoratrici e i lavoratori della Ftsa chiedono un intervento immediato da parte della dirigenza e dei sindaci della zona, per evitare il rischio di interrompere le attività fondamentali. La questione, ormai al centro delle cronache locali, si fa più urgente di giorno in giorno.

Le lavoratrici ed i lavoratori Ftsa (Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa) intervengono su un tema che da tempo è salito alle cronache. "Il personale amministrativo che opera negli uffici di Via Piave 40 a Poggibonsi, vuole informare la cittadinanza che a partire dal 16 febbraio e fino a nuova comunicazione, si vedranno costretti ad operare nel rigoroso rispetto dei compiti previsti dalle proprie qualifiche professionali. L’attività lavorativa si concentrerà esclusivamente su quanto previsto dal mansionario individuale, eliminando quelle attività di "collaborazione volontaria e di supplenza alle lacune organizzative" che non rientrano negli obblighi contrattuali". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa: "Situazione non più sostenibile. Dirigenza e sindaci devono intervenire" "Le disuguaglianze sociali sono in aumento la crescita sia più sostenibile e duratura" Al termine del 2025, l’Italia si trova ancora a fronteggiare un fenomeno che perdura nel tempo: l’aumento delle disuguaglianze sociali. Delivery, Confesercenti: «Una situazione non più sostenibile» La protesta dei rider continua a crescere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa: Situazione non più sostenibile. Dirigenza e sindaci devono intervenire; Benvenuti a casa: bando per l’housing sociale al Sud. Fondazione territori Alta Valdelsa. Un durissimo affondo delle RsuRapporti inesistenti con i vertici della Fondazione territori sociali Alta Valdelsa, lavoratori spesso logorati da ferie e riposi saltati in maniera quasi sistematica, qualità della vita e ... lanazione.it Fondazione territori sociali: Welfare aziendale-elemosina. I 200 dipendenti non l’accettanoRsu all’attacco con un documento: Un no per rispetto della nostra dignità di lavoratori. Si chiede per l’ennesima volta chiarezza ai politici sul presente e sul futuro della stessa Ftsa. Un Natale ... lanazione.it Rho-Fiera, Varese Welcome porta il territorio a Bit 2026 Fondazione Varese Welcome porta la provincia di Varese alla BIT 2026, la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale. Video emozionali e immagini d - facebook.com facebook