Roma Maxi operazione dei Carabinieri contro le truffe online Negli ultimi quattro mesi 171 persone denunciate e 185mila euro restituiti alle vittime

I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno portato a termine una maxi operazione contro le truffe online. In quattro mesi, hanno denunciato 171 persone e recuperato 185mila euro che sono stati restituiti alle vittime. L’attività si inserisce in un’azione costante di contrasto a questo tipo di reati che stanno crescendo negli ultimi tempi. Gli uomini dell’Arma hanno messo sotto controllo diversi profili sospetti e smascherato le truffe più diffuse tra gli utenti.

ROMA – Un importante risultato investigativo è stato conseguito dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli che, tra l'ottobre del 2025

