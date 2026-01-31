Roma Maxi operazione dei Carabinieri contro le truffe online Negli ultimi quattro mesi 171 persone denunciate e 185mila euro restituiti alle vittime
I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno portato a termine una maxi operazione contro le truffe online. In quattro mesi, hanno denunciato 171 persone e recuperato 185mila euro che sono stati restituiti alle vittime. L’attività si inserisce in un’azione costante di contrasto a questo tipo di reati che stanno crescendo negli ultimi tempi. Gli uomini dell’Arma hanno messo sotto controllo diversi profili sospetti e smascherato le truffe più diffuse tra gli utenti.
Roma, maxi-operazione contro le truffe online: restituiti 185mila euro, 171 denunce
I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno chiuso una lunga operazione contro le truffe online.
Roma, scoperta rete dedita alle truffe online: rubati centinaia di migliaia di euro, 71 persone denunciate
I Carabinieri di Roma Casilina hanno denunciato 71 persone coinvolte in un sistema di truffe online, che ha portato al furto di centinaia di migliaia di euro.
Roma, maxi operazione contro le truffe online: i Carabinieri denunciano 171 persone e restituiscono 185 mila euro alle vittimeUn’importante operazione contro il fenomeno delle truffe online è stata portata a termine a Roma dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, che tra ... castellinotizie.it
