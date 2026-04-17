Maxi incidente tra cinque tir sulla A1 vicino Somaglia conducenti intrappolati dopo il tamponamento

Da virgilio.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi incidente si è verificato sulla A1 vicino Somaglia, coinvolgendo cinque tir che si sono tamponati tra loro. L’incidente ha causato l’estrazione di alcuni conducenti rimasti intrappolati all’interno dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e lavorato per mettere in sicurezza la zona. Al momento non risultano vittime, ma si registrano cinque persone ferite.

Grave incidente lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, all’altezza di Somaglia (Lodi). Un maxi tamponamento a catena ha coinvolto cinque tir, causando il blocco totale della carreggiata in direzione Bologna e pesanti disagi alla circolazione. Alcuni conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate. Maxi tamponamento tra tir: conducenti intrappolati L’allarme è scattato intorno alle 11:45 di venerdì 17 aprile, quando diversi mezzi pesanti si sono scontrati sulla prima corsia. L’impatto è stato violento: almeno due camion coinvolti hanno avuto la cabina completamente ribaltata, rendendo necessario l’intervento d’urgenza dei soccorritori per estrarre i conducenti rimasti incastrati tra le lamiere.🔗 Leggi su Virgilio.it

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ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI

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