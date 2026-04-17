Maxi coltivazione di marijuana in un capannone a Ubiale Clanezzo | due arresti

Due persone sono state arrestate dopo il sequestro di oltre 35 chili di droga e quasi duemila piante di marijuana in un capannone situato a Ubiale Clanezzo. La scoperta è avvenuta all’interno di un’area nascosta dietro pareti in cartongesso, dove si trovava una vasta piantagione. Le forze dell’ordine hanno individuato e sequestrato l’intera base operativa, che aveva le caratteristiche di una coltivazione di grandi dimensioni.

IL CASO. Sequestrati oltre 35 chili di droga e quasi duemila piante: scoperta una base operativa nascosta dietro pareti in cartongesso. Maxi operazione antidroga tra Brianza e Bergamasca. Nel pomeriggio del 14 aprile la Polizia di Stato, con personale della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza e il coordinamento della Procura di Bergamo, ha arrestato due cittadini albanesi di 43 e 40 anni per produzione e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di marijuana. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento e condotta dalla Squadra mobile di Bolzano, contro un’organizzazione dedita al traffico di droga tra nord Italia ed estero.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maxi coltivazione di marijuana in un capannone a Ubiale Clanezzo: due arresti Notizie correlate Maxi piantagione di marijuana in un capannone: due arresti a Lodi VecchioUn’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio. Leggi anche: Schianto tra due auto a Ubiale Clanezzo: donna estratta dalle lamiere, è grave Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi operazione anti-spaccio, scoperta gigantesca piantagione di marijuana: gli arresti anche in Brianza; Scoperto capannone con 2mila piante di marijuana - POP; Blitz antidroga: sequestrati 35kg di marijuana e 1920 piante di canapa. Maxi coltivazione di marijuana in un capannone a Ubiale Clanezzo: due arrestiSequestrati oltre 35 chili di droga e quasi duemila piante: scoperta una base operativa nascosta dietro pareti in cartongesso. ecodibergamo.it Il corriere della droga si mette in proprio: nella serra in provincia di Bergamo 28 chili di marijuanaBrugherio, in manette un albanese di 43 anni e un complice. L’operazione coordinata dalla Squadra Mobile di Bolzano: lo stupefacente coltivato in un capannone di Ubiale Clanezzo era destinato al merca ... ilgiorno.it Brugherio, in manette un albanese di 43 anni e un complice. L’operazione coordinata dalla Squadra Mobile di Bolzano: lo stupefacente coltivato in un capannone di Ubiale Clanezzo era destinato al mercato altoatesino - facebook.com facebook