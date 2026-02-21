Schianto tra due auto a Ubiale Clanezzo | donna estratta dalle lamiere è grave

Ubiale Clanezzo, una donna è rimasta gravemente ferita dopo aver urtato un’altra auto lungo la strada provinciale 23. La sua Panda bianca si è scontrata con un veicolo proveniente nel senso opposto, causando il ribaltamento della vettura. I soccorritori hanno estratto la donna dalle lamiere e ora si trova in ospedale in condizioni preoccupanti. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Ubiale Clanezzo. Si trova in gravi condizioni la donna alla guida della Panda bianca coinvolta in un incidente sulla strada provinciale 23, tra Clanezzo e Bondo, nel pomeriggio di sabato 21 febbraio. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 16,30. Per cause ancora da chiarire la Panda si è schiantata contro un suv nero che proveniva dalla direzione opposta. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco, poi caricata sull’elisoccorso che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

