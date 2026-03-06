Aveva in casa ketamina metanfetamine ed ecstasy | scoperta dalla Polizia Locale

Nel primo pomeriggio del 2 marzo, la Polizia Locale di Padova ha arrestato una donna cinese di 50 anni dopo aver trovato in casa ketamina, metanfetamine ed ecstasy. L’intervento è stato effettuato dal reparto di Polizia Giudiziaria, che ha sequestrato sostanze stupefacenti e portato a termine l’arresto. La donna è stata condotta in commissariato per le procedure di legge.

«Il sequestro riguarda sostanze stupefacenti sintetiche particolarmente insidiose, come ketamina, metanfetamina ed ecstasy, droghe che negli ultimi anni stanno conoscendo una crescente diffusione e che possono avere effetti deleteri sulla salute degli assuntori, soprattutto tra i più giovani», fa notare l'assessore Diego Bonavina. «Si tratta di sostanze prodotte in laboratorio, spesso con composizioni variabili e difficilmente controllabili, che possono provocare seri rischi per la vita. L’azione di contrasto messa in campo rappresenta quindi un importante contributo alla tutela della sicurezza e della salute pubblica», ha commentato l’assessore alla sicurezza del Comune di Padova, Diego Bonavina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scoperta la casa dello spaccio. Cocaina, metanfetamine e contanti. Blitz della polizia: due arrestiGiro di spaccio in un’abitazione in via Cincinelli a Macerata, i residenti segnalano via vai sospetti e scatta il blitz della polizia: arrestati due...

Leggi anche: Ecstasy e ketamina in auto. Giovane arrestato a Cisanello: "Aveva una mazza da baseball"

Tutto quello che riguarda Polizia Locale.

Argomenti discussi: Gallarate, tradito dall’agitazione durante un controllo sull’A8: in auto trovati 16 chili di hashish. A casa anche eroina e ketamina.

In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc: 26enne arrestato a Brembate SopraUn vero e proprio «supermarket» della droga allestito tra le mura di casa. È quanto hanno scoperto la polizia di Bergamo e la polizia Locale nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre a Brembate Sopra, ... ecodibergamo.it

In casa un supermarket della droga: ketamina, ecstasy, Mdma e biscotti alla marijuana, arrestato 26enneL’operazione della Polizia di Stato insieme all’unità cinofila della Polizia Locale di Bergamo: il cane ha immediatamente segnalato la presenza di stupefacenti addosso al ragazzo, che da poco si era ... bergamonews.it