Ieri sera a Londra si è svolto il primo concerto del tour europeo di Max Pezzali, intitolato

LONDRA – Grande successo ieri sera a Londra per la partenza di MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026, il primo tour europeo di Max Pezzali prodotto da Vivo Concerti. Un debutto attesissimo che ha segnato l’inizio di una nuova avventura internazionale per l’artista, accolto con grande entusiasmo e calore dal pubblico dell’O2 Academy Brixton. Lo show ha conquistato la platea in un continuo appassionante karaoke collettivo: un grande momento di festa e condivisione all’insegna di canzoni e storie senza confini, un viaggio hit dopo hit nel mondo di Max con una scaletta pensata per far cantare e regalare forti emozioni al pubblico dalla prima all’ultima nota, celebrando un repertorio che ha segnato e continua a segnare intere generazioni, e quel senso di appartenenza che unisce gli italiani ovunque si trovino.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Grande successo a Londra per il primo tour europeo di Max Pezzali

Grande successo a Londra per la partenza di Max Pezzali Goes to Europe 2026

Notizie correlate

Zero rischi, tanta italianità, Max Pezzali, musica per Spotify. Il menù per un successoChiuso il sipario del trionfalismo per le Olimpiadi che dovevano per forza andare benissimo, il tempo di un caffè e s’alza quello sulla ribalta...

Chi è la moglie di Max Pezzali, Debora Pelamatti: “Siamo sempre stati grande amici”Max Pezzali, celebre cantautore e voce degli 883, è sposato dal 2019 con la moglie Debora Pelamatti, legale aziendale e sua amica di lunga data prima...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: A Londra canta una sola voce: il trionfo di Max Pezzali.

Max Pezzali sbarca a Londra con il Max Forever - Goes to Europe 2026Londra, 15 apr. (askanews) - Max sbarca a Londra ed è un grande karaoke collettivo. Si è aperto con un successo martedì sera nella capitale ... spettacoli.tiscali.it

Max Pezzali, successo a Londra per la tappa del Max Forever – Goes To EuropeGrande successo ieri sera a Londra per Max Pezzali, che ha dato ufficialmente il via a MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026, il primo tour europeo della sua carr ... fourzine.it