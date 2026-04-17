Mattia Mosconi ancora convocato da Chivu | è il giorno del debutto in serie A?

Mattia Mosconi, giovane talento proveniente dalla squadra locale, è stato nuovamente convocato dalla squadra per una partita di Serie A. Questa è la terza volta di fila che viene chiamato dall’allenatore, dopo le due convocazioni avvenute nelle ultime settimane. L’attenzione resta alta sul suo possibile debutto ufficiale nel massimo campionato italiano. La partita si avvicina e la presenza in campo di Mosconi potrebbe fare il suo debutto in Serie A.

Non c'è due senza tre per Mattia Mosconi: il talento grosino colleziona, infatti, a pochi giorni di distanza dalla seconda, arrivata lunedì sera contro il Como, la terza convocazione consecutiva nell'Inter per una partita di serie A.Il talento grosino, che si allena ormai da una decina di giorni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Mattia Mosconi torna ad assaporare il gusto della serie ATorna ad assaporare il gusto della serie A Mattia Mosconi, talento grosino in forza ai nerazzurri che, in questa stagione, si sta dividendo tra Under...

Un grande Mattia Mosconi avvicina l'Italia agli EuropeiContro la Slovacchia, Mattia Mosconi ha sbloccato il risultato al 37' del primo tempo e poi nella ripresa, dopo il raddoppio di Liberali, ha fornito...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mattia Mosconi convocato in Serie A: il grosino ancora tra i grandi dell’Inter; Mattia Mosconi torna ad assaporare il gusto della serie A; Muharemovic, l'Inter ha deciso: vuole prenderlo. Come contropartita un under 23 convocato da Chivu a Como.

Chi è Mattia Mosconi, l'attaccante convocato per Inter-Cagliari: ha segnato centinaia di reti con le giovaniliTra i convocati per Inter-Cagliari c'è anche il 19enne Mosconi, attualmente impegnato tra la Primavera nerazzurra e la seconda squadra di scena in Serie C. Da punta devastante è diventato ala in grado ... msn.com

Mosconi, la risposta dell'Inter a Camarda: Chivu lo porta in panchina col Cagliari, i progetti per luiAvviso ai naviganti: se abitate in Valtellina e avete intenzione di passare il venerdì sera a Milano, badate bene perché la SS36 potrebbe essere un po’ più intasata del solito. Colpa di Mattia Mosconi ... gazzetta.it

Mosconi, la carta per arrivare a Muharemovic Secondo Tuttosport, il nodo resta la richiesta del Sassuolo, che valuta il classe 2003 tra i 30 e i 35 milioni (anche per via della percentuale sulla rivendita a favore della Juventus) Per abbassare il costo, i neraz facebook