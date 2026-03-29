Mattia Mosconi ha contribuito alla vittoria dell’Italia Under 19 nella seconda partita di qualificazione agli Europei disputata ieri in Calabria. Il giocatore ha segnato un gol e fornito un assist, portando la sua squadra a un risultato positivo. La sua prestazione ha avuto un ruolo chiave nel percorso di qualificazione alla fase finale della competizione continentale.

Contro la Slovacchia, Mattia Mosconi ha sbloccato il risultato al 37' del primo tempo e poi nella ripresa, dopo il raddoppio di Liberali, ha fornito a Coletta l'assist del definitivo 3-0. L'Italia è a punteggio pieno in classifica con sei punti dopo due partite, dopo aver sconfitto anche l'Ungheria nella gara d'esordio. Martedì pomeriggio la sfida decisiva alla Turchia che guida la graduatoria del girone insieme agli azzurri. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Un grande Mattia Mosconi avvicina l'Italia agli Europei

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