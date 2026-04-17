Hong Kong inseguimento a squadre | bene le donne fuori gli uomini

A Hong Kong è iniziata la tappa asiatica della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Le competizioni femminili hanno mostrato buone prestazioni, mentre gli uomini hanno incontrato più difficoltà. La gara si svolge su più giorni e vede la partecipazione di diversi team provenienti da tutto il mondo. Le sfide si svolgono su diverse discipline, con l’obiettivo di qualificare gli atleti per le prossime fasi della competizione.

La tappa asiatica della Coppa del Mondo di ciclismo su pista ha preso ufficialmente il via a Hong Kong, ottimo inizio per le donne, mentre faticano gli uomini. Volano le donne, che fatica per gli uomini. La sessione inaugurale si è conclusa con un perentorio primo posto per la formazione femminile, a cui ha fatto da contraltare la prematura uscita di scena della selezione maschile. Il quartetto composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini ha confermato la propria superiorità imponendosi con il miglior tempo assoluto. Fermando il cronometro sul 4:14.522, le cicliste italiane hanno staccato tutti in maniera significativa, con un distacco superiore ai due secondi rispetto alle dirette inseguitrici.🔗 Leggi su Sportface.it

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