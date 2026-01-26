palermo nel ricordo di mario francese ucciso dalla mafia 47 anni fa

A 47 anni dall’omicidio di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, Palermo si ferma per ricordare il suo contributo e il sacrificio compiuto dalla mafia. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Cronisti di Assostampa, si svolge questa mattina in viale Campania, nel luogo dell’agguato, mantenendo viva la memoria di un giornalista impegnato nella lotta all’illegalità.

A 47 anni dall’omicidio di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, ucciso a colpi di pistola dalla mafia, il 26 gennaio 1979, mentre stava tornando a casa, Palermo lo ricorda stamane in viale Campania, nel luogo dell’agguato, per iniziativa del Gruppo Cronisti di Assostampa. Le sue inchieste Mario Francese aveva 54 anni, quando venne ucciso e le sue inchieste giornalistiche furono, come sottolinea la sentenza di condanna di appello oltre che per Bagarella, per Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Raffaele Ganci e Francesco Madonia: «Il movente dell’omicidio Francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un’approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia degli anni '70». 🔗 Leggi su Feedpress.me

