Facoltà teologica Mattarella arriva a sorpresa al convegno sul fratello Piersanti

Il presidente della Repubblica ha fatto un ingresso inatteso alla facoltà teologica di Palermo, dove si svolgeva il convegno intitolato “L’impegno dei cattolici in politica tra crisi dei partiti e pluralismo culturale”. La sua presenza è stata comunicata senza preavviso, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento si concentra sulle tematiche legate al ruolo dei cattolici nel panorama politico e culturale attuale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a sorpresa alla facoltà teologica di Palermo per partecipare al convegno “L’impegno dei cattolici in politica tra crisi dei partiti e pluralismo culturale”.Il convegno, dedicato al fratello del Capo dello Stato, Piersanti Mattarella è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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