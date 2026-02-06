Le bandiere della pace in nidi e scuole d' infanzia comunali | Partire dai piccoli per un domani più giusto

A Bolzano, le scuole dell’infanzia comunali hanno ricevuto delle bandiere della pace da esporre nei corridoi. L’idea è di insegnare ai bambini fin da piccoli il valore della convivenza e del rispetto. Le scuole invitano le famiglie a partecipare e a rendere visibili questi simboli di pace nelle aule. Un modo semplice per iniziare a diffondere messaggi di tolleranza tra i più piccoli.

L'iniziativa del Comune in occasione di due anniversari che ricorrono nel 2026: gli 80 anni della Repubblica italiana e gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia" Le bandiere della pace in dono per nidi e scuole dell'infanzia comunali, con l'invito a esporle nei corridoi scolastici. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Bari, che ha scelto così di ricordare due importanti anniversari che ricorrono nel 2026: gli 80 anni della Repubblica italiana e gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. "Due ricorrenze lontane nel tempo, ma vicinissime nel messaggio -scrive l'assessore alla Conoscenza, Vito Lacoppola, nella lettera inviata alle scuole - San Francesco ci ha insegnato che la pace non è solo l’assenza di guerra, ma un modo di vivere: nel linguaggio che usiamo, nelle relazioni che costruiamo, nel rispetto che mostriamo verso gli altri e verso il mondo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bandiere Pace

Il Comune di Rimini ha stanziato oltre 67 mila euro per abbassare le tariffe delle mense di nidi, scuole d'infanzia e primarie per l’anno scolastico 20252026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bandiere Pace

Argomenti discussi: Quando Valgimigli ’sventolava’ la bandiera arcobaleno della pace; La Fiamma olimpica a Como e il Forum internazionale dei giovani per la pace; AZIONE CATTOLICA / In cammino per la Pace: una giornata di fraternità, fede e speranza; Festa della pace.

Bandiere della pace esposte nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali di Bari: l’iniziativa dell’assessore LacoppolaL’assessore ha accompagnato il gesto con una lettera indirizzata a educatori, insegnanti e bambini, richiamando il significato di due importanti ricorrenze del 2026: gli 80 anni della nascita della Re ... giornaledipuglia.com

Bandiere della pace negli asili di Bari, 'per un domani più giusto'Bandiere della pace sono state donate dal Comune di Bari ai nidi e alle scuole d'infanzia della città. L'iniziativa dell'assessore comunale alla Conoscenza, Vito Lacoppola, è motivata da due anniversa ... ansa.it

Tra neve fresca, bandiere che sventolano e mezzi pronti a partire, il briefing mattutino prende vita nel cuore delle montagne Un caffè caldo tra colleghi, uno sguardo al cielo, due parole al volo... I computer si accendono, le radio iniziano a parlare e si comi facebook