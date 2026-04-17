Materdei senz'acqua per 9 ore l'interruzione idrica per un guasto alle Fontanelle

A Materdei c’è stata un’interruzione di circa nove ore dell’approvvigionamento idrico a causa di un guasto alle Fontanelle. L’intervento ha coinvolto l’acquedotto della zona, lasciando senza acqua le abitazioni interessate. Le squadre di manutenzione sono intervenute per riparare il problema, mentre i residenti hanno dovuto fare a meno dell’acqua durante il periodo dell’interruzione. La situazione ha creato disagi tra i cittadini, che hanno atteso il ripristino del servizio.