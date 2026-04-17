Materdei senz'acqua per 9 ore l'interruzione idrica per un guasto alle Fontanelle
A Materdei c’è stata un’interruzione di circa nove ore dell’approvvigionamento idrico a causa di un guasto alle Fontanelle. L’intervento ha coinvolto l’acquedotto della zona, lasciando senza acqua le abitazioni interessate. Le squadre di manutenzione sono intervenute per riparare il problema, mentre i residenti hanno dovuto fare a meno dell’acqua durante il periodo dell’interruzione. La situazione ha creato disagi tra i cittadini, che hanno atteso il ripristino del servizio.
Guasto all'acquedotto nella zona di Materdei, cittadini senz'acqua per 9 ore. "Va ammodernata la rete idrica".🔗 Leggi su Fanpage.it
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